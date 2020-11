Lenkräder, Tachos und Navis gestohlen : Mehrere Autos in Sonsbeck aufgebrochen

Sonsbeck An gleich vier Straßen in Sonsbeck haben Autodiebe Fahrzeuge aufgebrochen, um Lenkräder, Tachos und Navigationsgeräte zu stehlen.

Autodiebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Sonsbeck zugeschlagen. An gleich vier Straßen brachen die Unbekannten Fahrzeuge auf und stahlen daraus Lenkräder, Tachos und Navigationsgeräte. Die Zielrichtung war in allen Einbruchs-Fällen die Marke BMW. Die betroffenen Fahrzeuge waren auf den Straßen Copray, Löwenkamp, Hammerbruch und Eichenstraße abgestellt.