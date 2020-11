Volkstrauer in Sonsbeck : Gedenken in aller Stille

Männer der Freiwilligen Feuerwehr legten am Ehrenmal auf dem Friedhof in Sonsbeck einen Kranz nieder. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

(RP) Die Kranzniederlegungen an den Ehrenmalen in Sonsbeck und Bönninghardt fanden wegen der Corona-Pandemie nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Am Volkstrauertag hatten die Gemeinde Sonsbeck und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu einer stillen Gedenkstunde eingeladen. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Vorstandsmitglieder des VdK-Ortsverbandes legten am Ehrenmal auf dem katholischen Friedhof Kränze nieder.

Bürgermeister Heiko Schmidt erinnerte an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren: „Wir gedenken der Toten – und wir denken an die Überlebenden und die Hinterbliebenen. Sie sind Krieg und Gewaltherrschaft entkommen, aber nicht ihren Folgen“, sagte Schmidt. Ihre Berichte zeigten, welch ein Geschenk es sei, in Frieden und Freiheit zu leben. Und sie machten deutlich, „dass wir immer wieder von Neuem für sie eintreten müssen“. Auch in Europa seien Friede und Freiheit für viele Generationen keine Selbstverständlichkeit gewesen, aber es sei immer wieder gelungen, friedlich und frei zusammenzuleben.