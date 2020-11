Klimaschutz in Sonsbeck : Vorbildlich: Auch Sonsbeck fährt nun mit Elektro-Motor

(RP) Die Gemeinde Sonsbeck hat jetzt auch ein Elektro-Auto im Fuhrpark. Das soll der Umwelt dienen und zugleich die Bevölkerung anregen, auch auf E-Mobilität zu setzen.

Was lange währt, wird endlich gut. Aufgrund der Covid-19-Pandemie hat sich die Anschaffung des neuen E-Autos für die Gemeinde Sonsbeck lange hingezogen. Seit der ersten November-Woche ist es aber endlich so weit: Der kommunale Fuhrpark wurde um einen Renault Kangoo des Autohauses Pimingstorfer erweitert. Das Elektro-Auto wird auch vom Team des Bauhofs gefahren.