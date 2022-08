Schützentradion in Sonsbeck : Hamb steht vor ereignisreichen Tagen

Pink ist in Hamb eine königliche Farbe: König Dennis Larisch mit Ehefrau und Königin Jessica präsentiert seine Ministerpaare Andreas und Katja Haseleu (links) sowie Marcel und Lena van de Wetering. Foto: St. Antonius-Schützenbruderschaft

Sonsbeck Die St.-Antonius-Bruderschaft feiert Königsgala, die Vereine feiern Pfarr- und Familienfest, und die Sparkasse am Niederrhein feiert ihr Ehrenamtsforum. Es folgt die Seniorenfahrt zum Gasometer. Erst wenn die Puppe brennt, ist alles vorbei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist ordentlich was los in Hamb. Am letzten August-Wochenende veranstalten die St.-Antonius-Bruderschaft ihr Schützenfest und die Vereinsgemeinschaft das Pfarr- und Familienfest. Und vorher steigt im Festzelt am Hubertushaus das Ehrenamtsforum der Sparkasse am Niederrhein.

Los geht’s am Donnerstag, 25. August, mit dem Ehrenamtsforum der Sparkasse für die Gemeinde Sonsbeck. Hier werden Finanzspritzen an örtliche Vereine und Organisationen verteilt. In diesem Jahr stehen dafür insgesamt rund 30.000 Euro zur Verfügung. Außerdem verlost die Sparkasse drei Spenden von jeweils 250 Euro unter den Vereinen.

Info Der Königsschuss ist schon eine Weile her Vogel fiel im Juni Bereits im Juni hat Dennis Larisch den Thron der Hamber St.-Antonius-Schützen bestiegen und damit nach dreijähriger Corona-bedingter Zwangspause König Thomas Lemmen abgelöst. Zunächst hatten 153 Teilnehmende beim Bürgerschießen vier der zwölf Preise abgeschossen. Die Rangfolge der Sieger: Dietmar Bollen, Stephan Röder, Stefan Krebber und Hans-Theo Claaßen.

Die eigentliche Hamber Kirmes beginnt am Samstag in den frühen Morgenstunden traditionell mit dem Wecken von Vorstand, König, dem ehemaligen Thron und Prominenten durch Ständchenbringer. Der morgendliche Spaß endet mit einem gemeinsamen Frühstück beim Königspaar. Der Höhepunkt der Kirmes beginnt am Samstag, 27. August, um 16 Uhr mit dem feierlichen Gottesdienst in der Kirche St. Antonius-Kirche. Anschließend startet der Umzug der Schützenbruderschaft durchs Dorf. Anschließend wird der neue König Dennis Larisch mit seiner Königin Jessica sowie den Ministerpaaren Andreas und Katja Haseleu sowie Marcel und Lena van de Wetering inthronisiert. Musikalisch begleitet wird der Umzug vom Tambourcorps Bönninghardt und vom Musikverein Harmonie Sonsbeck-Labbeck.

Nachdem die Schützen den Thron an der von Nachbarn bekränzten Königsresidenz an der Von-Diest-Straße abgeholt haben, ziehen die Schützen durch die Straßen der Freiherrlichkeit Hamb bis zur Kirche. Auf dem Parkplatz findet zu Ehren des neuen Königspaares die Parade und das Fahnenschwenken statt.

Um 20 Uhr beginnt der Galaball im liebevoll dekorierten Festzelt am Hubertushaus statt. Nach dem Einzug der befreundeten Nachbarschaftsthröne steigt der erste musikalische Höhepunkt des Abends. Der Tambourcorps Bönninghardt und der Musikverein Harmonie spielen beliebte und bekannte Musikstücke. Dann übernimmt die Partyband Concorde bis in die frühen Morgenstunden.

Am Sonntag, 28. August, veranstaltet die Gemeinschaft aller Hamber Vereine das Pfarr- und Familienfest mit vielen Spielständen für die Kinder rund ums Hubertushaus. Los geht’s um 12 Uhr. Gegen 15 Uhr findet die Prämierung des Luftballonwettbewerbes vom Kinderfest statt, bei dem die benachrichtigten Gewinner ihre Preise abholen können. Weitere Attraktionen sind ein „Menschenkicker“, ein Spielmobil mit Hüpfburg, eine Tombola sowie ein Büchertrödelmarkt. Für das leibliche Wohl wird an einer Cafeteria sowie an verschiedenen Imbiss- und Getränkeständen gesorgt. Kuchenspenden für die Cafeteria werden noch gerne angenommen (Info bei Claudia Kramer, Tel. 02838 2208).

Das Akkordeon-Orchester Sonsbeck sorgt zwischen 14 und 16 Uhr für musikalische Unterhaltung im Festzelt. Um 17.30 Uhr wird die Veranstaltung mit einer Verlosung attraktiver Preisen beendet. Der Erlös des Pfarr- und Familienfestes ist je zur Hälfte für die KJG Hamb und für die Einrichtung des Hubertushauses bestimmt.

Am Mittwoch, 31. August, findet ab 13 Uhr die Seniorenfahrt statt, zu der die Gemeinschaft der Vereine die Hamber einlädt. Ziel ist der Gasometer in Oberhausen mit dem Besuch der Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“. Auf der Hinfahrt ist auf dem Torenhof in Menzelen-Ost die Kaffeetafel gedeckt. Nach der Rückkehr können sich die Senioren im Hubertushaus in Hamb an einer „Niederrheinischen Kaffeetafel“ stärken. Die Ständchengruppe des Akkordeonorchesters Sonsbeck sorgt für die Musik. Die Beköstigung übernimmt die kfd Hamb. Anmeldungen bei Claudia Kramer, Tel. 02838 2208.

Ab 19.30 Uhr zieht unter Leitung der Freiwilligen Feuerwehr die Kirmespuppe in Hubertushaus ein. Dabei erinnert die Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft, Claudia Kramer, noch mal an die ereignisreichen Kirmestage. Nach Sonnenuntergang wird die Puppe verbrannt als Zeichen dafür, dass die Kirmes zu Ende ist – bis zum nächsten Jahr.

(bp)