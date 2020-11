Fußball : Jil Strüngmann wechselt für den SV Budberg ins Trainergeschäft

Rheinberg Der Verein hat bei der ehemaligen Bundesliga-Torhüterin angefragt. Die gebürtige Rheinbergerin kümmert sich ab sofort um die U-17-Keeperinnen. Sie selbst gehört nun auch zum Kader der zweiten Frauen-Mannschaft.

Der Weg nach Rheinberg ist der in Duisburg wohnhaften Ex-Torhüterin bestens bekannt. Schließlich arbeitet Jil Strüngmann aktuell am Amplonius-Gymnasium als Englisch- und Sportlehrerin. Darüber hinaus verbrachte sie die Hälfte ihrer sportlichen Jugendzeit beim TuS 08 Rheinberg.

Ihr Weg führte sie dann eher etwas unfreiwillig zum ehemaligen FCR Duisburg , welcher seit einigen Jahren in die Fußball-Abteilung des MSV Duisburg eingegliedert ist. Jil Strüngmann schaffte dort den Sprung in den Frauenbereich und durfte sogar bei den Profis mittrainieren. Eingesetzt wurde sie allerdings meist nur in der zweiten Mannschaft.

Deswegen entschied sie sich zwei Jahre später für einen Wechsel zum GSV Moers. Dort brach sie ihre Zelte aber schnell wieder ab, als sich die Gelegenheit für einen Transfer zur SGS Essen auftat. Diese Chance nutzte die damalige Studentin und schaffte es so doch noch in den Profibereich. Von 2009 bis 2019 stand sie, mit einigen kleineren Unterbrechungen, bei der SGS unter Vertrag und erlebte einige schöne Momente.

„Was natürlich auf jeden Fall in Erinnerung bleibt ist das erste Bundesliga-Spiel. Da hatte ich echt Muffensausen“, sagt die 28-Jährige heute. Aber auch das knapp verlorene Pokalfinale gegen den Serienmeister VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison sei etwas ganz Besonderes gewesen, auch wenn sie selbst zu diesem Zeitpunkt nicht mehr voll aktiv war.

Das Duell endete damals 2:2. Erst in der 90. Minute überwand eine Spielerin des FCB Jil Strüngmann und konnte so noch den Ausgleich erzielen.

Mittlerweile hat der Profisport sowieso keinen Platz mehr in ihrem Leben. Sie konzentriert sich lieber voll auf das Lehrer-Dasein. Der Spaß am Fußball ging ihr währenddessen aber nie verloren. Deswegen wird Jil Strüngmann künftig nicht nur an der Seitenlinie beim SV Budberg stehen, sondern dem Verein auch in anderer Hinsicht weiterhelfen. „Ehrlicherweise war mein erster Gedanke bei der ganzen Sache, wieder selbst aktiv zu werden. Deswegen werde ich auch in der zweiten Frauenmannschaft spielen. Ich glaube, dass ich mit meiner Erfahrung und dem Auge, was man auf einem gewissen Niveau auch einfach hat, auch da eine Verstärkung seien werde.“