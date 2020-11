Entwicklung der Pandemie : Kreis Wesel meldet zwei neue Corona-Todesfälle

Kreis Wesel Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen ist im Kreis Wesel um zwei auf 39 angestiegen. Außerdem meldet der Kreis Wesel bei den Infektionen eine Zunahme von 151 Fällen. Damit liegt die Gesamtzahl der Infektionen (Stand Dienstag, 17. November, 12 Uhr) bei nunmehr 3834. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 153,9.

Bei den beiden Toten handelt es sich um einen 83-jährigen Mann aus Kamp-Lintfort und einen 88-jährigen Sonsbecker. Auch am Dienstag ist die Zahl der bestätigten Fälle von nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus deutlich nach oben geschnellt. Sie stieg von 3683 (Stand Montag, 13. November, 12 Uhr) auf aktuell 3834. Das entspricht einer Zunahme von 151 Fällen. Wieder waren alle 13 kreisangehörigen Kommunen von neuen Corona-Infektionen betroffen. Der höchste Zuwachs mit 42 Neuinfektionen wird erneut für Moers gemeldet, es folgen Dinslaken mit 36 und Voerde mit 15. Von allen Corona-Erkrankten gelten heute 2056 als wieder genesen. Somit gibt es jetzt kreisweit noch 1739 aktive Fälle, also Menschen, die sich wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Quarantäne befinden.