Diebstähle in Mönchengladbach : Autos während des Borussia-Spiels aufgebrochen

Mönchengladbach Vier Fahrzeuge wurden geknackt. Aus allen wurde Geld gestohlen, aus einem Kofferraum zusätzlich ein Kasten Bier.

Während des Fußballspiels Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC am Freitagabend, 19. August, haben noch unbekannte Autoknacker rund um das Stadion am Nordpark an insgesamt vier geparkten Autos Scheiben eingeschlagen und Wertsachen aus den Fahrzeuginnenräumen entwendet. Das teilt die Polizei am Montag mit.