Tankstelleneinbruch in Mönchengladbach : Duo stiehlt 1000 Packungen Zigaretten

Mönchengladbach Die Einbrecher schütteten den Inhalt mehrerer Regalböden in einen großen Sack. Die Polizei geht davon aus, dass die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Diebe sind in der Nacht zu Dienstag, 9. August, in die Tankstelle an der B57/Schriefersmühle eingebrochen und haben große Mengen Zigarettenpackungen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere in Bezug auf das mutmaßliche Fluchtfahrzeug.