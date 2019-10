Zwei Pkw gestohlen : Autodiebe schlagen in Rheinberg und Sonsbeck zu

Rheinberg/Sonsbeck Autodiebe haben gleich zweimal, in Orsoy und in Sonsbeck, zugeschlagen.

In der Zeit von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, stahlen sie einen Ford S-Max, der an einer Grundstücksauffahrt an der Straße Kuhdyk in Orsoy abgestellt war. Der schwarze Van ist auf das Kennzeichen SU-DO 3130 zugelassen. In Sonsbeck stahlen Unbekannte innerhalb weniger Stunden einen schwarzen Jaguar Land Rover mit dem Kennzeichen WES-AT 992. Sie entwendeten das hochwertige Fahrzeug am Mittwoch zwischen 3 und 7.40 Uhr von der Straße Loewenkamp.