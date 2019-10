Ausbildungsmarkt im Kreis Wesel : Mehr Stellen, weniger Bewerber

Kreis Wesel Die Agentur für Arbeit hat die Bilanz des Ausbildungsjahres 2018/2019 in den Kreisen Wesel und Kleve vorgestellt. Fazit: Der Ausbildungsmarkt ist im Wandel.

„Im zurückliegenden Ausbildungsjahr hat sich die Schere am Ausbildungsmarkt in den Kreisen Wesel und Kleve weiter geschlossen“, sagt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel. „Während die Zahl der Schulabgänger sinkt und sich weniger junge Menschen als in den Vorjahren für eine betriebliche Ausbildung interessierten, stieg bei den Arbeitgebern der Bedarf an Nachwuchskräften.“ Das, erklärt die Arbeitsmarktexpertin, gelte insbesondere für den Kreis Kleve, wo die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen um mehr als zehn Prozent zulegte. „Das ist ein Indiz, dass die Besetzung der Lehrstellen zunehmend schwieriger wird“, so Ossyra. „Schon in diesem Jahr ist eine hohe Zahl an Ausbildungsstellen unbesetzt geblieben. Es gibt jedoch noch unerschlossene Potenziale unter den Bewerbern. Dazu zählen zum Beispiel schulmüde Jugendliche, junge Eltern oder Bewerber mit gesundheitlichen Einschränkungen.“ Praktika und Berufsfelderkundungen seien gute Wege, um sich kennenzulernen. Im Kreis Wesel meldeten sich von Oktober 2018 bis Ende September 2019 insgesamt 3560 Bewerber, das sind 290 oder 7,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig standen 2946 Ausbildungsstellen zur Verfügung. Davon waren 2870 betriebliche Ausbildungsstellen, 46 oder 1,6 Prozent mehr als im Ausbildungsjahr 2017/2018.