Gedenkveranstaltung in Xanten : Schüler erinnern an Pogromnacht – und stellen aktuelle Fragen

Foto: Deborah Hohmann Die beiden Schülerinnen Ella Kaya (14, l.) und Nele van Weßel (14) bereiten mit ihren Mitschülern der neunten Klasse des Stiftsgymnasiums die Gedenkfeier zur Pogromnacht in Xanten vor.

Xanten Neuntklässler des Stiftsgymnasiums gestalten das Gedenken am 9. November mit. Erstmals werden auch Führungen zur jüdischen Geschichte angeboten.

Was haben Jugendliche heute noch mit dem 9. November 1938 zu tun? Mit dieser Frage beschäftigen sich momentan Schüler der neunten Jahrgangsstufe des Stiftsgymnasiums Xanten. Sie stellen einen Bezug zwischen der damaligen Verfolgung der jüdischen Bevölkerung und der heutigen Situation her. Ihre Ergebnisse werden sie bei der Gedenkfeier am Samstag, 9. November, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses vorstellen.

„Viele Jugendliche können mit dem Nationalsozialismus gar nichts anfangen“, berichtet Schülerin Ella Kaya (14). Das liege auch daran, dass das Thema im Geschichts-Lehrplan erst ziemlich spät komme. „Wir hatten bisher kaum etwas dazu im Unterricht“, so die Neuntklässlerin. Dafür thematisieren sie es jetzt mit Lehrerin Dagmar Roters im Philosophieunterricht und entwickeln eigene Ideen für das Gedenken. Anknüpfungspunkte seien hier die Themen Zivilcourage und Engagement. Besonders intensiv würden sich die Schüler mit der jüdischen Dichterin Selma Meerbaum-Eisinger, die im Alter von 18 Jahren in einem Konzentrationslager in Russland starb, beschäftigen. Ihre Gedichte zählen zur Weltliteratur.

Die Gedenkfeier zur Erinnerung an die Gewaltmaßnahmen des nationalsozialistischen Regimes, mit der die jüdische Bevölkerung endgültig aus Xanten vertrieben wurde, wird gemeinsam von der Stadt, der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinde organisiert. Neben den Beiträgen der Schüler wird auch Regina Schneider eine Rede halten, in der es auch um die Frage gehen soll, ob Anschläge wie der auf die Synagoge in Halle nicht ein Anschlag auf die gesamte Gesellschaft seien.

Dieses Jahr finden außerdem erstmalig Führungen zur jüdischen Geschichte Xantens statt. Am Samstag, 9. November, und Sonntag, 10. November, startet jeweils um 15.45 Uhr vor der Tourist Information der einstündige Stadtrundgang. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Führung endet um 16.45 Uhr an der ehemaligen Synagoge in der Scharnstraße. Dort wird gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Görtz eine neue Gedenktafel enthüllt, für die sich der Altertumsverein eingesetzt hat. Ein Grund dafür sei die sprachliche Anpassung gewesen: Auf dem alten Schild ist noch von „Reichspogromnacht“ die Rede – der Begriff sei jedoch inzwischen nicht mehr gebräuchlich, erklärt Everhard Mingels, der Vorsitzende des Vereins.