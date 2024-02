Tourismus in Rheinberg In Orsoy könnte es bald einen digitalen Info-Point geben

Rheinberg-Orsoy · Bisher wird das touristische Informationsmaterial in Orsoy in Geschäften und Gastronomiebetrieben ausgelegt. Das soll sich bald ändern. An einer digitalen Lösung wird gearbeitet.

27.02.2024 , 12:32 Uhr

Orsoy ist beliebt bei Touristen. Deshalb soll es dort bald eine digitale Möglichkeit geben, sich zu informieren. Foto: Armin Fischer ( arfi )