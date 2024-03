Nach der Bürgersprechstunde in Orsoy ZUE Orsoy beschäftigt jetzt die Politik

Jetzt hat die aktuelle Debatte der vergangenen Tage um die Zentrale Unterbringungs-Einrichtung (ZUE) für Flüchtlinge im ehemaligen Orsoyer Krankenhaus auch die Politik erreicht. Gegen Ende der Rheinberger Ratssitzung am Dienstagabend in der Stadthalle sprach CDU-Ratsherr Josef Devers aus Orsoy die Bürgersprechstunde in der Orsoyer Kirche an, bei der die Emotionen am vergangenen Donnerstag hoch gekocht waren.