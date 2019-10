Halloween in Xanten : Halloween bei Lustigs

Ein Bild aus dem vergangenen Jahr: Das Ehepaar Lustig (links) mit Freunden vor ihrem liebevoll dekorierten Haus. Foto: Randolf Vastmans

Xanten Für einen Abend verwandelt ein Ehepaar seinen Backsteinbau in ein gruseliges Haus – damit Kinder Freude daran haben. Und es kommen immer mehr.

Es wird ein langer Tag. Und er beginnt früh. Schon am Morgen, zwischen 7 und 8 Uhr, wollen die Lustigs anfangen, alles aufzubauen, die Nebelmaschine, den Grabstein, den Sarg, die Kürbisse, die Skelette, die künstlichen Spinnweben und vieles mehr. Damit ihr Haus rechtzeitig für Halloween geschmückt ist und sie noch Zeit haben, um sich selbst zu verkleiden. Denn ab 17 Uhr kommen die Kinder. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 120, dieses Mal rechnen die Lustigs mit mindestens genauso vielen Mädchen und Jungen, die nacheinander klingeln, einzeln oder in Gruppen, ein Gedicht oder ein Lied vortragen, um Süßigkeiten bitten und sich freuen, wenn das Ehepaar ihnen dann etwas in ihre Tüte füllt. Die Lustigs haben entsprechend viel eingekauft.

Dabei hätten sie mit dem Halloween-Brauch eigentlich nichts am Hut, sagt Sandra Lustig. 2014 seien sie auch gar nicht vorbereitet gewesen und hätten keine Süßigkeiten im Haus gehabt, als zum ersten Mal zwei Kinder an Halloween an ihrer Tür geklingelt hatten. Deshalb hätten sie den beiden niedlichen Hexen jeweils einen Euro geschenkt, damit sie sich etwas kaufen konnten. Aber damit ihnen das nicht noch einmal passiert, hätten sie ein Jahr später ein Kilogramm Süßigkeiten besorgt. „Und dann kam kein Kind.“ Ihre Nachbarin habe ihnen empfohlen, einen Kürbis oder etwas ähnliches vor das Haus zu stellen. Damit die Kinder wüssten, dass sie an Halloween dort klingeln dürfen. Also stellten die Lustigs 2016 zwei Kürbisse vor die Tür. Und daraus wurde dann von Jahr zu Jahr mehr.

Info Uralter Brauch aus Irland Ursprung In der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November feiern viele Kinder und Jugendliche Halloween. Als Geister, Monster oder Hexen verkleidet ziehen sie durch die Straßen. Ursprünglich hatten irische Einwanderer den uralten keltischen Brauch nach Amerika gebracht. Von dort kam er nach Deutschland.

„Mittlerweile sagen uns die Leute, dass sie sich schon aufs nächste Jahr freuen und gespannt sind, was wir wieder Neues haben“, berichtet Ralf Lustig. Im vergangenen Jahr haben sie sich zum ersten Mal von Veranstaltungstechniker Martin Bloemen eine Nebelmaschine ausgeliehen, in diesem Jahr wird zusätzlich ein Skelett-Brautpaar auf die Besucher warten.

Einige Menschen hätten ihr Heim schon zu „Xantens Halloween-Haus“ erklärt, berichtet Ralf Lustig. Autofahrer hielten an und machten Fotos. Und Erwachsene, die ihre Kinder an Halloween begleiteten, blieben staunend stehen und sprächen mit ihnen über die Dekoration. Weil das Ehepaar sein Haus so liebevoll schmückt.