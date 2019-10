Ausstellung in Xanten : Skurrile Kunst von Landwirt und Tierarzt

„Niederrheinische Baumwolle“: Die Zeichnungen von Andreas Scholl sind „mit einem Augenzwinkern zu verstehen“, wie er sagt. Foto: Andreas Scholl

Xanten Andreas Scholl, auch als „malender Bauer“ bekannt, stellt seine Bilder aus. Dazu liest Autor Edgar Dahmen aus seinem Anekdoten-Buch.

„Ich habe noch nie so viele witzige, skurrile Bilder auf einmal gesehen“, sagt der ehemalige Xantener Tierarzt Edgar Damen. Gemeint sind die Zeichnungen von Andreas Scholl, auch bekannt als „malender Bauer“ aus Rees. Die beiden haben sich für die Ausstellung „Tierischer Niederrhein“ zusammengeschlossen, die vom 10. November bis 1. Dezember im Rathaus in Xanten zu sehen ist.

Als Landwirt hat Scholl mit Ackerbau und seinen Pferden, Hühnern und Ferienwohnungen alle Hände voll zu tun. Früher habe er nur für sich gezeichnet, weil er dachte, es sei nicht gut genug, berichtet er. Vor ein paar Jahren habe er dann beschlossen, ein Buch über sein Leben als Landwirt zu machen – mit Illustrationen. Mit „Querfeldein am Niederrhein“ habe er Lesungen gegeben, aber so richtig bekannt geworden sei das Buch nicht. „Da dachte ich mir dann: Du musst ins Fernsehen!“ Kurzerhand habe er sich bei der WDR-Sendung „Land & Lecker“ beworben, die jedoch erst seit diesem Jahr auch männliche Kandidaten vor die Linse nimmt. Doch von da an hatte der WDR ihn auf dem Schirm – er war schon in einigen Sendungen zu Gast.

Autor Edgar Dahmen (l.) und der „malende Bauer“ Andreas Scholl (r.) präsentieren das Plakat zur gemeinsamen Ausstellung „Tierischer Niederrhein“. Foto: Deborah Hohmann

Info „Tierischer Niederrhein“ im Rathaus Öffnungszeiten Die Ausstellung wird am Sonntag, 10. November, um 11.30 Uhr im Rathaus eröffnet. Bis zum 1. Dezember kann sie während der regulären Rathaus-Öffnungszeiten besichtigt werden. Zum Abschluss findet am Sonntag, 1. Dezember, um 11.30 Uhr eine Lesung mit Edgar Dahmen statt.

Die Bilder, die er im November in Xanten ausstellt, sind neu und unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt von seinen alten Schwarz-Weiß-Zeichnungen: Er hat sich mit Farbe ausprobiert. Entstanden sind 40 Motive mit Tieren, die am Niederrhein vorkommen und die „mit einem Augenzwinkern zu verstehen sind“. Bei der Eröffnung wird Scholl auch einige Kostproben aus seinem Buch zum Besten geben, seine Tochter wird die Vernissage mit Klaviermusik untermalen.

Und wann kommt Edgar Dahmen ins Spiel? Erst zum Schluss – zur Finissage. Mit seinem Buch „Skurriles aus tierärztlichen Praxen“ kann er definitiv noch ein paar außergewöhnliche Tiergeschichten beisteuern. Der gebürtige Xantener verließ seine Heimatstadt nach dem Abi und studierte Tiermedizin in München. Dort ist er dann „kleben geblieben“, wie er sagt: Er gründete eine Praxis in Dachau und erlebte so einige Geschichten rund um Hunde, Katzen, Meerschweinchen und deren Besitzer.

Erst seit vergangenem Jahr ist er wieder in seiner Heimat – und wurde prompt zum Neubürgerempfang eingeladen. Dort erzählte er Verwaltungsmitarbeiterin Carolin Schwartz von seiner Sammlung an Geschichten aus Tierarztpraxen, die sich aus seinen eigenen Erfahrungen, aber auch aus denen von Kollegen zusammensetzt. Schwartz erkannte sofort Parallelen zwischen ihm und Scholl, womit die Idee zur gemeinsamen Ausstellung geboren war. „Das Känguru Skippy wäre definitiv auch im Buch gelandet“, so Dahmen. Das Tier hatte wochenlang in der Region gelebt, bevor es von der Polizei im Oktober eingefangen wurde. Mittlerweile lebt Skippy im Duisburger Zoo.