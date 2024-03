Von Moers über Baerl nach Rheinberg Unfallserie auf Chaos-Fahrt in gestohlenem VW Crafter

Der Transporter – es handelte sich laut Polizeiangaben um einen VW Crafter – fuhr anschließend weiter in Richtung Duisburg-Binsheim und dann nach Rheinberg-Orsoy. Auf der Binsheimer Straße sei der Wagen beinahe gegen einen Baum geprallt. Kurz vor dem Ortseingang Orsoy rammte der Transporter zwei geparkte Autos und einen Baum. Auf der Fährstraße in Orsoy hielt der Transporter in Höhe der Kirche an. Drei dunkel gekleidete Insassen seien aus dem Wagen ausgestiegen und in Richtung Rhein davongelaufen.