Diebstahl in Moers Schwarzer Alfa Romeo Stelvio gestohlen

Autodiebe haben in Moers zugeschlagen: Sie stahlen einen schwarzen Alfa Romeo Stelvio. Der Halter hatte den SUV am Fahrbahnrand der Tersteegenstraße verschlossen abgestellt. Am nächsten Tag war der Wagen nicht mehr da. Der Diebstahl ereignete sich irgendwann zwischen Samstag (6.- April), 22.35 Uhr und Sonntag (7. April), 11 Uhr. Die Täter haben das Auto mit dem Kennzeichen MO-C 1402 ohne die Originalschlüssel gestohlen, berichtete die Polizei. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Telefon 02841 171-0.