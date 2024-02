Kindertagesstättenbedarfsplanung in Rheinberg Warum die CDU übergangsweise Kita-Container für Orsoy haben will

Die Rheinberger CDU will beim Tagesstättenbedarfsplan nachbessern. Sie schlägt vor, für den Rheinberger Süden kurzfristig eine Container-Lösung in Betracht zu ziehen. So könne man die fehlenden Kita-Plätze zur Verfügung stellen und neues Personal gewinnen, dass dann zukünftig auch in der neuen Kindertagesstätte in Orsoy übernommen werden sollte.