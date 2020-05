Autokino : Wülfrath amüsiert sich beim Tote-Hosen-Film

Auch Stadtsprecherin Franca Calvano und ihr Ehemann Christian Schott hatten Spaß bei der Wülfrather Autokino-Premiere. Foto: Blazy, Achim (abz)

Seit Samstag gibt es auch in Wülfrath ein Autokino: 100 Autos finden auf dem Parkplatz an der Henry-Ford II-Straße Platz, doppelt so viele wie in Erkrath. Die Leinwand steht auf einer Bühne und ist mit 60 Quadratmetern ebenfalls viel größer.

Acht Millionen LED-Lämpchen bieten eine 4K-Auflösung. Für Kinobetreiber Thomas Rüttgers, der jetzt auch in Monheim ein Autokino betreibt, ist es die „vierte Leinwand“ – wenn er das Mettmanner Weltspiegel-Kino mit einbezieht, das voraussichtlich Mitte Juni wieder öffnen wird. „Durch die Hygienevorschriften werde ich dort aber nur ein Drittel der Sitzplatzkapazitäten nutzen können“, sagt Rüttgers, der weiter auf den Erfolg der Autokinos setzt.In Erkrath lag die Auslastung bisher bei 90 Prozent. Das zu erreichen, könne jetzt schwieriger werden, vermutet er: „Der Kinobesuch ist durch die Lockerungen nicht mehr das einzige Freizeitvergnügen für die Menschen.“ Dennoch kamen Samstagnachmittag schon 30 Autos, um die „Eiskönigin“ zu sehen. „Weil du nur einmal lebst“, eine Dokumentation der Tote Hosen-Tour „Laune der Natour“ ,sorgte für ein ausverkauftes Autokino, das die Besucher jetzt schon lieben: „Wir sind stolz, dass es hier so etwas Tolles gibt“, sagt Franca Calvano, Pressesprecherin der Stadt Wülfrath.

Sie und ihr Mann sind echte Tote-Hosen-Fans. „Wir hatten Karten für das Konzert im Juni, das leider ausfällt, also habe ich meinen Mann mit den Kinokarten überrascht“, erzählt Calvano. Ulrike Küppers und Tanja Gallasch sind mit zwei Autos und ihren Kindern aus Düsseldorf und Erkrath angereist. „Endlich können wir etwas mit zwei Familien unternehmen“, freuen sie sich. „Das Autokino ist eine schöne Alternative zum Kino in Mettmann und hilft hoffentlich, dass es überlebt“, meinen sie. Alle sind nicht nur Fortuna-, sondern auch Tote-Hosen-Fans. „Ich habe alle CDs“, berichtet Christian (16) stolz. Sie liebe die alten Songs wie „Hier kommt Alex“ besonders, sagt Schwester Frederike (13).

„Wir sind stolz, dass wir dieses Event unterstützen können“, betont Gregor Jeken, Geschäftsführer beim Hauptsponsor Neander-Energie, der den Film zusammen mit seiner Frau anschaut. Einen kleinen Wermutstropfen gab es für die Organisatoren am Nachmittag – einen Stromausfall. „Die Leinwand zieht sehr viel Energie, es kam zu Problemen mit den Sicherungen“, berichtet Jeken. Zum Glück gab es für den ersten Film „Angry Birds“ nur fünf Buchungen, die Gäste konnten entschädigt und die Störung behoben werden.

„Das hat mich trotzdem um fünf Jahre altern lassen“, räumt Thomas Rüttgers offen ein. Umso mehr hofft er auf die gute Zusammenarbeit mit Kulturtreibenden, Schulen und Firmen: „Ich habe eine Plattform für die Kulturszene geschaffen, auch Firmenevents sind möglich“, sagt Rüttgers, dem eine freundliche, familiäre Atmosphäre wichtig sei. „Wo gibt es das schon, dass der Chef die Autos einweist?“ Im Sommer möchte er auch neue, aktuelle Filme zeigen.