Naturschutz-Aktion im Kreis Mettmann : Hobby-Ornithologen zählen in 387 Gärten die Vögel

Hobby-Ornithologen zählen in 387 Gärten die Vögel

Mettmann An der „Stunde der Gartenvögel“ des Naturschutzbundes (Nabu) haben sich auch Tierliebhaber aus dem Kreis Mettmann beteiligt. Ihre Ergebnisse zeigen: Die tödliche Epidemie der Blaumeisen zeigt in der Region noch geringere Auswirkungen als anderswo.

(arue) Mehr als 130.000 Menschen haben deutschlandweit das Muttertagswochende genutzt, um auf Initiative des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) Vögel in Garten, Park oder auf dem Balkon zu zählen, so viele wie nie. Auch im Kreis Mettmann machten etliche Vogelfreunde mit: Sie zählten in insgesamt 387 Gärten die Vögel.