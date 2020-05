Corona-Pandemie sorgt für Krise : Veranstaltungen überlebensnotwenig für Niederbergisches Museum

Samstag wollen Karin Fritsche und Eberhard Tiso endlich wieder Besucher im Niederbergischen Museum begrüßen. Das EInwegsystem ist mit entsprechenden Schildern dargestellt. Foto: Blazy, Achim (abz)/Achim Blazy

Wülfrath Die Corona-Krise trifft den Kulturbetrieb besonders hart. Das Niederbergische Museum sieht schweren Zeiten entgegen. Das zarte Netz aus überwiegend ehrenamtlich engagierten Leuten plus fünf Minijobbern droht unter den Folgen des Shutdowns zu zerreißen. Samstag, 14.30 Uhr, ist Wiedereröffnung. Wann aber wieder die überlebensnotwendigen Veranstaltungen angeboten werden dürfen, ist ungewiss.

Bereit, besucht zu werden, ist längst das Niederbergische Museum. In die Freude darüber, am Samstag endlich wieder öffnen zu dürfen, mischt sich aber auch ein bitterer Beigeschmack. „Die Wiedereröffnung ist nicht das Thema, die Veranstaltungen sind wichtig“, skizziert Eberhard Tiso aus dem Vorstand einen überlebenswichtigen Baustein.

Durchschnittlich sind es etwa fünf Leute, die in dem zu etwa 60 Prozent von engagierten Ehrenamtlern des Fördervereins betrieben Haus täglich Objekte und Ausstellungsstücke angucken kommen. Um aber das Haus finanziell am Leben zu halten, muss der Förderverein auf Veranstaltungen wie beispielsweise eine bergische Kaffeetafel setzen. „Mit etwa 2000 Besuchern jährlich trägt sie maßgeblich zur Kostendeckung des Museumsbetriebs bei.“

INFO Museum ist in akuter Finanznot Zeittafel 1913 gegründet, präsentiert das Niederbergische Museum die Geschichte der Stadt, ihrer Wirtschaft und Kultur. Neustart Ab Samstag, 16. Mai, öffnet das Museum zu den gewohnten Zeiten. Finanzen Durch die Schließung im März hat sich bereits ein Fehlbetrag von etwa 6000 Euro ergeben.

Durch die Corona-Epidemie bedingte Auszeit klafft eine finanzielle Lücke, wie Eberhard Tiso vorrechnet. Durch Einnahmen und Spenden werden etwa 25.000 Euro per anno erwirtschaftet. Die Kosten als Unterhalt fürs Haus, Personal oder ans Finanzamt belaufen sich bei etwa 55.000 Euro im Jahr. Die Differenz von 30.000 Euro wurde bislang durch besagte Veranstaltungen – gut besucht, oft angefragt, gerne genommen – ausgeglichen. „Und diese Summe werden wir in diesem Jahr nicht erwirtschaften können“, führt der Fördervereinvorsitzende aus. Das Gespräch mit den Wirtschaftsförderern will der Förderverin deshalb auch dringend suchen. „Das ist jetzt ein Hilferuf.“

Denn das „zartgewebte Netz des Veranstaltungsbetriebs droht unter den Folgen des staatlich verordneten Shutdown zu zerreißen.“ Unter den gegebenen Umständen wird die nur kleine finanzielle Reserve des Fördervereins schnell aufgebraucht sein.

„Nicht so optimistisch“ blickt Eberhard Tiso in die Zukunft. Wenngleich die Wiedereröffnung Samstag, 14.30 Uhr, einen Lichtblick markiert. Unter den typischen Auflagen öffnet sich Tür, am Eingang werden Besucher – mit Maske – in Empfang genommen, zur Handdesinfektion gebeten und über die Details informiert. „Der Rundgang läuft gegen den Uhrzeigersinn“, erläutert Karin Fritsche, entsprechende Plakate mit niederbergischem Motiv erläutern ebenso.

Die Guckkästen, an die sonst nah mit dem Gesicht herangegangen wird, sind derzeit abgehängt, nur in Kleingruppen können Leute dann Raum für Raum das Haus erkunden. „Das läuft wie beim Minigolf: Ist eine Station belegt, muss eben einen Moment gewartet werden“, beschreibt Karin Fritsche. Etwa eine Stunde nimmt der Rundgang zeitlich in Anspruch.