Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz knapp vor der 200-Grenze

Kreis Mettmann 247 Neuerkrankungen meldet der Kreis Mettmann am Freitag. Die Zahl der Corona-Infizierten liegt um fast 400 höher als vor einer Woche.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1537 Infizierte, 137 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 174 (+32; 39 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Haan 77 (+10; 15 neu, 5 genesen), in Heiligenhaus 69 (+7; 11 neu, 4 genesen), in Hilden 133 (+11; 22 neu, 11 genesen), in Langenfeld 177 (+7; 25 neu, 18 genesen), in Mettmann 179 (+5; 16 neu, 11 genesen), in Monheim 137 (+10; 21 neu, 11 genesen), in Ratingen 351 (+48; 69 neu, 21 genesen), in Velbert 197 (+10; 26 neu, 16 neu) und in Wülfrath 43 (-3; 3 neu, 6 genesen).