Corona-Zahlen am Samstag : Inzidenz im Kreis steigt auf 214

Hilden/Haan Ein 63-jähriger Mann aus Erkrath und ein 60-jähriger Mann aus Ratingen sind an Covid 19 verstorben. Damit zählt der Kreis damit bislang insgesamt 659 Todesopfer. 17.338 Personen gelten inzwischen als genesen.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 1.640 Infizierte, davon in Erkrath 198, in Haan 78, in Heiligenhaus 79, in Hilden 141, in Langenfeld 196, in Mettmann 178, in Monheim 146, in Ratingen 370, in Velbert 207 und in Wülfrath 47.