Kostenpflichtiger Inhalt: Kandidaten-Kür im Südkreis Mettmann : Noll-Nachfolge: CDU im Autokino

Bis September wird sie noch Bundestagsabgeordnete der CDU sein: Michaela Noll. 2002 wurde sie erstmals gewählt. Jetzt tritt die 61-Jährige nicht mehr an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Südkreis Mettmann Als zweiter Kreisverband der NRW-CDU haben die Kreis Mettmanner Christdemokraten einen Parteitag coronakonform in einem Autokino abgehalten. 211 Stimmberechtigte hatten sich in ihren Fahrzeugen bzw. unter einem Besucherzeit vor der Großleinwand an der Landstraße versammelt.