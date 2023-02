Politik in Wülfrath Weseler Ratsherr Fritz als Kämmerer in Wülfrath abgewählt

Hintergrund: Paul-Georg Fritz soll sich an zwei Tagen bei der Stadt Wülfrath krankgemeldet haben, an diesen Tagen allerdings in Wesel als Ratsmitglied an Ausschusssitzungen teilgenommen haben. Dadurch, so heißt es in Wülfrath, sei das Vertrauensverhältnis erschüttert worden. Nur knapp zwei Jahre bekleidete Fritz das hohe Amt in der rund 20.000 Einwohner zählenden Stadt. Seine Abberufung wird für Wülfrath nicht gerade günstig. Die Stadt muss für Paul-Georg Fritz eine Einmalrückstellung in Höhe von rund 650.000 Euro bilden.