Politik in Hamminkeln Umweltausschuss ist für das neue Logistikzentrum

Wirtschaftlich und steuerlich ist die Ansiedlung verlockend, so wurde im Ausschuss mehrheitlich deutlich. Allerdings gibt es auch Kritik. So soll die Radwegeanbindung an den Ort Hamminkeln stark ausgebaut und von der Linienführung verbessert werden. Darüber ist wenig bekannt im jetzigen Planungsstadium. Die Frage wurde gestellt, ob das künftige Verkehrsaufkommen überhaupt verkraftbar sei, oder wie mit der künftigen Zufahrt zum Fiege-Gelände umgegangen werde. Aus Ringenberg stammen Bedenken, ob die Durchfahrt durchs Dorf durch mehr (Liefer-)Verkehr gesteigert werde. Probleme diesbezüglich werden – zumindest offiziell – nicht gesehen. In Sachen Radwegeanbindung will Bürgermeister Romanski aufpassen, dass die Zuwegung ausgebaut wird. Besonders Thomas Becker von den Grünen vermisste belastbare Aussagen in Sachen Verkehr. Und er wurde grundsätzlich: „Das hastige Vorgehen irritiert. Wir sollen hier einen Blankoscheck ausstellen, wir wissen nicht ansatzweise, was mit Gewerbesteuer und Zahl der Arbeitsplätze wirklich passieren soll.“ Er verlangte zudem, erst ein Verkehrsgutachten zu erstellen. Und er wunderte sich, dass sich die Landwirtschaft wegen des Verbrauchs von Flächen nicht gemeldet habe. Er selbst hatte einst die politische Erfahrung gemacht, wie es ist, Ärger der Bauern abzubekommen, als er mehr blühende Ackerrandstreifen propagierte. Aber gesagt wurde auch: die Ansiedlungsplanung versucht, solche Bedenken mit Ausgleichsmaßnahmen (Streuobstwiese) den Wind aus den Segeln zu nehmen.