B8 bei Wesel gesperrt 83-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Die B8 in Wesel ist am Montagmorgen nach einem schweren Unfall gesperrt worden. Das teilte die Polizei am Mittag mit. Demnach war es in Höhe der Straße Am Feldtor gegen 8 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Lkw gekommen. Die Gründe für den Zusammenstoß sind noch unklar.