Supermarkt in Wesel So sieht der Edeka-Komp nach dem Umbau aus

Wer am Mittwochvormittag einen Blick in den Edeka-Markt Komp in Lackhausen geworfen hat, dem waren womöglich Zweifel gekommen, dass am Donnerstagmorgen die Wiedereröffnung anstehen soll. Doch Inhaber Sven Komp machte der Trubel, der praktisch in jeder Ecke des Marktes herrschte, überhaupt nicht nervös. „Das ist nicht ungewöhnlich, dass alles erst am Abend vorher fertig wird. Im Grunde genommen ist es so, dass am Morgen der Eröffnung hinten der letzte Elektriker rausgeht und vorne der erste Kunde reinkommt“, sagt der 47-Jährige.