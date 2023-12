Finanzen in Wülfrath Stadt muss die Grundsteuer erhöhen

Wülfrath · Die finanzielle Lage in Wülfrath ist in den nächsten Jahren schlecht. Kämmerer und Bürgermeister rechnen für 2024 mit einem Minus von über 6 Millionen Euro. Was das für die Bürger bedeutet.

12.12.2023 , 18:05 Uhr

Zuletzt wurde in Wülfrath 2021 die Grundsteuer B angehoben. Nun kommt eine weitere Erhöhung. Foto: dpa/Jens Büttner

Von Anna Mazzalupi