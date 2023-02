Nagetierproblem in Wesel So will die Stadt die Ratten am Fusternberg bekämpfen

Eigentlich wohnen die Menschen sehr gerne an der Jorissenstege auf dem Fusternberg in Wesel. In dem Wohngebiet ist es ruhig, hier fahren so gut wie keine Autos. Bäcker, Supermarkt und Sparkasse sind nur wenige Hundert Meter entfernt. Allerdings gibt es da ein massives Problem mit Ratten, die mittlerweile auch schon tagsüber zu sehen sind.