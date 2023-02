Zinsanstieg auch am Niederrhein Warum viele Häuslebauer verunsichert sind

Wesel · Baudarlehen sind so teuer wie seit Jahren nicht. Das merken Banken und Makler in Wesel zum Teil deutlich. Über hohen Zulauf freuen sich hingegen Bausparkassen. Was Menschen machen sollten, die mit der Finanzierung in Not geraten.

02.02.2023, 10:43 Uhr

Bauen ist teuer, das dafür notwendige Geld auch. Wer es leihen muss, zahlt gut viermal so hohe Zinsen wie vor einem Jahr. Foto: dpa/Monika Skolimowska