Verwaltung in Wülfrath Ermittlungen gegen den 1. Beigeordneten und Kämmerer Paul-Georg Fritz

Zwei Tage vor Einbringung des Nachtragshaushalts ist bekannt geworden, dass gegen den Kämmerer und 1. Beigeordneten der Stadt Wülfrath, Paul-Georg Fritz, ein Disziplinarverfahren läuft. Es steht der Verdacht im Raum, Fritz habe sich an zwei Tagen in Wülfrath krank gemeldet, als Sprecher der Grünen in seinem Heimatort Wesel jedoch an politischen Sitzungen teilgenommen. Diese Sitzungen werden von der Stadt Wesel im Ratsinformationssystem dokumentiert. Wenn man weiß, um welche Tage es sich handelt, ist ein Abgleich offenbar mit wenigen Klicks möglich.