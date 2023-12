Wechsel in der Geschäftsführung Diakonie-Urgestein Orts gibt ab an Hohagen

Hinzu kamen unter anderem 1994 die Schuldnerberatung, 1999 die Insolvenzberatung, 2000 die Schwangerschaftskonfliktberatung sowie ab 2004/2005 die Nachmittagsbetreuung, also der Offene Ganztag. Als erster freier Träger in Wesel leistete die Diakonie diese Aufgabe. Heute tut sie dies in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck an insgesamt sechs Schulen, sorgt zudem für Schulsozialarbeit in Wesel an der Böhlschule und der Konrad-Duden-Realschule. Es gibt ein Referat Migration und Flucht, außerdem bietet die Diakonie ambulantes betreutes Wohnen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, FSJ-Stellen für Integrationsklassen (nicht alle sind besetzt) sowie seit diesem Jahr auch spezialisierte Beratung gegen sexuelle Gewalt bei Kindern und Jugendlichen. Und es gibt noch einige andere Tätigkeitsfelder Kurz: Man ist als Diakonie sehr breit aufgestellt und ein Aushängeschild für den Kirchenkreis. Orts selbst sprach von „viel Arbeit mit wenigen Leuten“. Die meisten Kräfte – mehr als 80 – arbeiten an den Schulen.