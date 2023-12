Wettbewerb des Kreises Wesel Heimatpreis für den Budberger Bürgerhaus-Verein

Die Freude war groß in Budberg. „Als ich einen Anruf vom Kreis Wesel bekam und mir mitgeteilt wurde, dass wir zu den diesjährigen Preisträgern des Heimatpreises auf Kreisebene gehören, war das schon ein tolles Gefühl“, sagte am Montag Peter Houcken, Vorsitzender des Trägervereins Bürgerhaus Budberg „Alte Feuerwache“. Der von ihm vertretene Verein, der unter anderem Kulturveranstaltungen organisiert, bekommt nun 3333 Euro für seine Arbeit überwiesen. „Was wir damit machen werden, steht noch nicht fest“, so Peter Houcken.