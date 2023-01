Vom 10. bis 24. Februar 2023 Betuwe-Ausbau: Zugausfälle und Streckensperrungen

RE 19 (VIAS): Die Züge verkehren montags bis freitags zwischen Düsseldorf und Arnhem bzw. Bocholt weiterhin. Die zusätzlichen Züge im Berufsverkehr fallen aus. Für die ausfallenden Züge im Berufsverkehr verkehren Busse mit allen Halten zwischen Wesel und Emmerich. An den Wochenenden (samstags & sonntags) fallen die Züge zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Arnhem bzw. Bocholt aus. Zwischen Oberhausen und Arnhem verkehren Expressbusse mit Halt in Wesel und Emmerich sowie an allen Halten zwischen Emmerich und Arnhem. Zusätzlich fahren Lokalbusse zwischen Oberhausen und Emmerich mit Halt an allen Stationen und Anschluss in Emmerich an den Expressbus in Richtung Arnhem. Darüber hinaus sind auch zwischen Wesel und Bocholt Lokalbusse mit Halt an allen Stationen und Anschluss in Wesel an den Schienenersatzverkehr des RE 5 im Einsatz.