Kreis Wesel Wer heute sein Auto beim Straßenverkehrsamt in Wesel anmelden möchte, sollte besser zu Hause bleiben. Denn es gibt ein technische Störung. Betroffen ist auch die Zulassungsstelle in Moers.

Wie unsere Redaktion auf Anfrage bei der Kreisverwaltung in Wesel erfahren hat, gibt es im Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) in Kamp-Lintfort eine technische Störung, die am heutigen Freitag nicht mehr behoben werden könne. Der Kreis Wesel bittet um Verständnis. Insgesamt seinen von den Störungen mehrere Kreise und Städte in Nordrhein-Westfalen betroffen.