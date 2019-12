Polizei Wesel hofft auf Zeugenhinweise : Einbruch in Kindergarten am Holzweg

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Einbruchs, sich zu melden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wesel Unbekannte haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zutritt zu der Kindertagesstätte am Holzweg in der Feldmark verschafft und dort einen Laptop gestohlen.

Wie die Polizei am Freitag mitgeteilt hat, hatten die Täter ein Fenster zerstört, um in den Kindergarten zu gelangen. Ob außer dem Laptop etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 1070 zu melden.

(RP)