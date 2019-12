Interaktives Objekt im Rathaus Hamminkeln : Symbolisch gegen maroden Atommeiler

Im Hamminkelner Rathaus steht jetzt das interaktive Objekt „Tihange AUS-schalten“. Per Hebeldruck werden Stimmen gesammelt als Protest gegen den Weiterbetrieb des belgischen Kraftwerks.

Symbolisch stand die rote Säule mit dem Logo für Radioaktivität schon im Rathaus, bevor sie ihre Symbolkraft tatsächlich entwickeln konnte. Das interaktive Objekt „Tihange AUS-schalten“ war eigens von Köln nach Hamminkeln ins Rathausfoyer geschafft worden, damit Bürgermeister Bernd Romanski am Donnerstag öffentlichkeitswirksam auf den Hebel drücken konnte, um so den Zählmechanismus für den Protest auszulösen.

Am Wochenende reist das Objekt zurück in die rheinische Metropole, ab Montag soll es dann für zwei Monate an exponierter Stelle im Hamminkelner Verwaltungsbau stehen. Die Stadt nimmt an der Aktion teil, weil sie gegen den Weiterbetrieb des störanfälligen Atommeilers im belgischen Tihange Stellung bezogen hatte.