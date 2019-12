Churchill-Hörstation : Archivar Suhr für Wesel beim Liberation-Route-Treffen

Wesel Eine erste Zusammenkunft fand in Torgau statt.

Das Projekt zur Installation einer Chrurchill-Hörstation am Hotel Wacht am Rhein in Büderich nimmt Gestalt an. Wie berichtet, hatte der Weseler Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing im Oktober den Beitritt der Stadt zum Verein Liberation Route Europe NRW beschlossen, zu dessen Konzept ein Netz von Hörstationen gehört. Diese sollen den Weg der westalliierten Streitkräfte in der Endphase des Zweiten Weltkriegs von London nach Berlin nachzeichnen. Wie die Stadt mitteilte, hat nun das erste Partnertreffen der Liberation Route Europe stattgefunden. Auch Heiko Suhr, kommissarischer Leiter des Weseler Stadtarchivs, hat an der Zusammenkunft in Torgau teilgenommen.