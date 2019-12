Infoabend im Schermbecker Gemeindezentrum : Spielplatz Bleichwall soll erweitert werden

Schermbeck Der fünfte Teil des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes wurde im Schermbecker Begegnungszentrum vorgestellt.

Mit den Planungen des fünften Abschnitts innerhalb des sechsteiligen Spiel- und Bewegungsbandkonzeptes, das bis Ende 2020 in den Kernbereichen der Ortsteile Schermbeck und Altschermbeck realisiert werden soll, hat das Essener Planungsbüro DTP begonnen. Landschaftsarchitektin Isabella de Medici und ihr Mitarbeiter Jan Kaiser stellten im Begegnungszentrum am Dienstagabend den Planungsentwurf vor.

Wo der Prozessionsweg die Freudenbergstraße kreuzt, soll die Querungsstelle durch große blaue Fußstapfen markiert werden, wie es bereits an anderen Stellen erfolgt ist. An beiden Straßenseiten werden Orientierungspoller aufgestellt.

Der zweite Teil des fünften Projektabschnittes befasst sich mit dem Spielplatz Bleichwall. Er liegt am Mühlenbach südlich der Straße Bösenberg, die von der Mittelstraße in Richtung des oberen Mühlenteiches führt. Dort gibt es schon einen Spielplatz, dessen Spielgeräte – Doppelschaukel, Wippe, sechseckiges Klettergerät – erhalten bleiben. Westlich dieses Spielplatzes wird es eine Erweiterung geben. Es entsteht unter anderem ein neue Sandfläche mit einem Wasserspiel. Das Wasser fließt über Rinnen und Becken, und wenn es überschwappt und sich mit dem Sand vermischt, entsteht ein Matschgemisch, das Kinderherzen höher schlagen lässt. Neue Bänke werden aufgestellt, zwei Fahrradbügel angebracht und Abfallbehälter aufgestellt. Die Hecke am bestehenden Spielplatz wird zum geplanten neuen Teil hin geöffnet. Von den Besuchern wurde für den bestehenden Spielplatz eine ebenerdige Einfassung mit Betonkantensteinen angeregt. Außerdem wurde vorgeschlagen, mehr Sitzgelegenheiten zu schaffen und eine Stele aufzustellen, die über alle Spielplätze im Gemeindegebiet informieren soll. Sebastian Püthe (Caritas) freute sich über die deutliche Aufwertung des Spielplatzes, weil seine Notgruppe gerne die nahen Spielplätze am Bleichwall und an der Schienebergstege nutzt.