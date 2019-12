In Wesel-Schepersfeld : Unbekannte zerkratzen neun Pkw

Wesel Die Eigentümer von neun Autos, die an der Tiergartenstraße in Schepersfeld abgestellt waren, dürften sich mächtig ärgern: Unbekannte haben ihre Pkw zerkratzt.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens gegen 0.15 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Beschädigungen an mindestens neun Pkw, die an der Tiergartenstraße abgestellt waren. Alle Fahrzeuge wiesen tiefe Kratzer im Lack auf. Die Schäden fanden sich vor allem auf der Fahrerseite. Auf einer Wegstrecke von 200 Metern, so schätzten die Polizisten, zerkratzten die Unbekannten die einzelnen Wagen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281 1070 zu melden.