In Schermbeck : Acht Fenster an Grundschule eingeworfen

Schermbeck Böse Überraschung: Unbekannte haben Fensterscheiben der Schermbecker Gemeinschaftsgrundschule eingeschlagen. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Nach Angaben der Polizei haben bislang unbekannte Täter irgendwann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag insgesamt acht Fensterscheiben in verschiedenen Gebäuden der Schermbecker Gemeinschaftsgrundschule an der Weseler Straße beschädigt. Da am Tatort drei Metallkugeln gefunden wurden, gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter diese zum Einschlagen der Scheiben genutzt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hünxe unter der Rufnummer 02858 918100 zu melden.