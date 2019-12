Abiturientia 1979 : Erinnerung an Schul- und Stadtentwicklung

Wesel 40 Jahre Abitur: Schüler des ehemaligen Jungengymnasiums kehrten an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

(fws) 40 Jahre nach der Entlassfeier traf sich jetzt die Abiturientia 1979 zu einem Wiedersehen mit vollem Programm. Ein Teil der Ehemaligen besuchte bereits am Morgen das Konrad-Duden-Gymnasium und staunte nicht schlecht über die mittlerweile doch stark verbesserte Ausstattung ihrer früheren Schule, deren erster Beleg aus dem Jahr 1342 stammt. Als Sextaner hatten sie 1970/1971 am Staatlichen Gymnasium Wesel am Herzogenring begonnen, das damals noch ausschließlich Jungen vorbehalten war und dessen Gebäude von 1912 heute Domizil des Amtsgerichts ist. Zum Ende ihrer Schulzeit hieß es Städtisches Gymnasium Wesel-Nord und war in die Feldmark umgezogen, erlebte dann den Wechsel zum heute gültigen Namen.