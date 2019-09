Schweri Autokräne : Straßenverkehrsamt bremst Kräne aus

Leonhard Zerni, Junior-Geschäftsführer bei der Schweri Autokranbetriebe GmbH & Co. KG ist vom Straßenverkehrsamt enttäuscht und schickte einen Brandbrief an den Oberbürgermeister. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Krefelder Unternehmen Schweri GmbH & Co. KG ist ein Schwerlastlogistiker. Derzeit mangelt es wegen fehlenden Personals im Straßenverkehrsamt an Transportgenehmigungen. Schweri wandte sich an den Oberbürgermeister.

Von Sven Schalljo

Viele Krefelder werden sie kennen: die großen blauen Autokräne der Firma Schweri. Das in Oppum ansässige Unternehmen hat 16 der Kolosse im Bestand. Dazu verfügt der Mittelständler mit 20 Angestellten und einem Umsatz nahe der zweistelligen Millionenzahl über sieben Lkw-Zugmaschinen. Schweri übernimmt Schwerlastlogistik für Partner aus der Industrie. „Die meisten unserer Kunden sind im Chempark ansässig oder kommen aus der Stahlindustrie. Hier handelt es sich um die großen bekannten Unternehmen aus Krefeld oder Duisburg“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Leonard Zerni.

Schweri, ein alteingesessenes Familienunternehmen, das Zernis Großvater, der noch heute Geschäftsführer ist, im Jahr 1984 aus der Insolvenz heraus erwarb und zu einem florierenden Geschäft ausbaute, ist eigentlich durchaus auf Wachstumskurs. Doch nun schlägt Zerni Alarm und wandte sich mit einem Brandbrief an Oberbürgermeister Frank Meyer. „Unsere Kräne haben eine sehr große Achslast. Darum brauchen wir für jede Bewegung auf den Straßen eine Sondergenehmigung vom Straßenverkehrsamt“, erzählt der Unternehmer.

Info So läuft das Genehmigungsverahren Aufgrund der großen Achslast und Abmessungen der Autokräne muss der Weg für jede Überführung genehmigt werden. Dafür reichen die Unternehmen dezidierte Wege ein, in denen speziell alle Brücken, Unterführungen und dergleichen angegeben sind. Diese Wege werden von der Behörde geprüft und dann die Genehmigung erteilt. Eine vorgegebene Frist gibt es dabei für die Behörden nicht. Die Unternehmen sind jedoch auf zeitnahe Genehmigungen angewiesen.

Dies sei früher kein Problem gewesen. „Es gab eigentlich vorgefertigte Formulare für jedes unserer Fahrzeuge. Wir mussten nur noch die Strecken eintragen, diese wurden kurz gegengeprüft und dann genehmigt“, sagt er. Das aber habe sich nun geändert. „Vor einiger Zeit wurde die Genehmigung voll digitalisiert. Leider wurde dadurch alles schlechter, denn im Straßenverkehrsamt Krefeld haben nur zwei Personen Zugriff. Die Sachbearbeiterin ist nun schon seit längerer Zeit krank. Ihr Vorgesetzter, der sie vertritt, weilt im Urlaub. Uns erzählte man daraufhin, wir müssten uns gedulden. Damit sind wir faktisch nicht mehr in der Lage, unsere Kräne zu bewegen“, sagt Zerni kopfschüttelnd.

Dies habe nun für einen Kunden sogar eine hohe Konventionalstrafe zur Folge gehabt. „Bei ihm lief der Mietvertrag für ein Gelände aus. Er musste es räumen und brauchte dafür einen Kran. Wir haben wochenlang keine Genehmigung bekommen, obwohl wir den Weg dezidiert und mit allen Angaben ausgearbeitet und eingereicht haben. Unser Kunde konnte daher das Gelände nicht räumen und muss nun eine hohe Strafe zahlen. Haften tut er selbst. Das Amt kann nicht einmal in Regress genommen werden“, sagt der Schweri-Geschäftsführer.

Eine Verbesserung der Situation sei nicht absehbar. Und das, obwohl Schweri nicht der einzige betroffene Mittelständler in Krefeld ist. „Ein Wettbewerber hat auch ein Büro in Düsseldorf und reicht nun alle Anträge dort ein. Der Stadt Krefeld entgehen dadurch jedes Mal Steuern und Gebühren“, sagt Zerni. Er selbst ist gebürtiger und überzeugter Krefelder und hier auch politisch aktiv. Zwischenzeitlich denkt er aber durchaus darüber nach, mit dem Unternehmen in eine Nachbargemeinde umzuziehen. Zumal die Stadt gewünschte Flächen zur Erweiterung abgelehnt habe. „Wir haben im vergangenen Jahr wegen einer weiteren Fläche angefragt. Bei der Wirtschaftsförderung sagte man uns, mit 20 Angestellten sei unser Flächenbedarf zu groß und man könne uns nichts anbieten“, wundert sich der Geschäftsmann.