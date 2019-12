Wesel : Investoren-Trio kauft Ex-Trapp-Gelände

In den alten Lagerhallen sind unter anderem mehrere Künstler und die Rockschule von Marco Launert untergebracht. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Drei Unternehmer aus Wesel, Mehrhoog und Schermbeck haben das ehemalige Trapp-Verwaltungsgebäude und die mehr als 100 Jahre alten Lagerhallen von der niederländischen Unternehmensgruppe Volker Wessels gekauft. Die 16 verschiedenen Mieter werden jedenfalls vorerst bleiben können.

Die niederländische Unternehmensgruppe Volker Wessels, die von 1999 bis 2011 die Inlandsaktivitäten der früheren Weseler Baufirma F.C Trapp weitergeführt hatte, hat sich von ihren Immobilien an der Trappstraße getrennt. Das alte Verwaltungsgebäude, in dem unter anderem die Stadt Wesel mehrere Asylbewerber untergebracht hat, und die mehr als 100 Jahre alten Lagerhallen sind an ein Investoren-Trio verkauft worden. Der Weseler Stefan Maaß (Maaß Solaranlagen), der Mehrhooger Edeka-Kaufmann Sven Komp und der Schermbecker Marc Riegel (Riegel Interior Möbelhäuser) haben nach eigenen Angaben den Zuschlag erhalten. Über die Kaufsumme wurde stillschweigen vereinbart, erklärte Sven Komp am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion.

Aktuell gibt es 16 verschiedene Mietparteien in dem Bürogebäude und in den Hallen. Darunter sind auch Künstler und die Rockschule von Marco Launert. „Keiner dieser Mieter wird nun zittern müssen. Es muss niemand ausziehen. Wir wollen das gesamte Areal behutsam entwickeln“, sagt Sven Komp. „Wir haben auch noch keinen Masterplan.“ Die grobe Marschrichtung steht allerdings schon fest. Auf der Freifläche zwischen Verwaltungsbau und Hallen soll über kurz oder lang Gewerbe angesiedelt, die vorhandenen Objekte saniert werden. „Generell sind wir offen für alles. Nur ist klar, dass es hier keine Wohnbebauung geben wird, auch keinen Hotelneubau“, sagt Komp. Über Mundpropaganda hätten er und seine beiden Geschäftsfreunde erfahren, dass sich Volker Wessels von seinen Immobilien trennen wolle. „Wir haben uns dann zusammengesetzt und verhandelt. Am Mittwoch wurden die Kaufverträge unterzeichnet.“ Komp kündigt an, dass man auch künftig in Wesel investieren wolle, falls sich geeignete Objekt anbieten würden.

Maaß, Komp und Riegel sind in Wesel schon einmal als Investoren aufgetaucht. Zusammen mit Stephan Stender (Schermbeck) haben sie das ehemalige Flachglas-Parkdeck am Weseler Flugplatz Römerwardt angemietet und betreiben dort einen Solarpark.