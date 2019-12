Jahresabschlussfeier in Hamminkeln : Bernhard Worms sprach bei Senioren-Union

Jahresabschlussfeier in Hamminkeln

Ringenberg 110 Mitglieder kamen zur Jahresabschlussfeier mit Ehrungen und einem prominenten Gastredner.

Volles Haus bei der stimmungsvollen Jahresabschlussfeier: 110 Mitglieder und Gäste der Senioren-Union Hamminkeln erlebten eine adventlichen Kaffeetafel im Gasthof Buschmann in Ringenberg. Ehrengast und Hauptredner war der Staatssekretär a.D und ehemalige Bundes-und Europavorsitzender der SU Bernhard Worms aus Pulheim. Er freute sich, seinen Freund Norbert Neß, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, am Podiumstisch an seiner Seite zu haben, wie auch den Landratskandidaten Ingo Brohl aus Moers. Dabei waren auch die stellvertretene Bürgermeisterin Anneliese Große-Holtforth und der Vorsitzende der Senioren-Union im Bezirk Niederrhein, Theo Thissen. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Vorsitzenden Heinz Breuer.