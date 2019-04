Messe Immobilia der Sparkasse : Neues Quartier für Wesels City geplant

Noch sieht das Reifen Busch-Gelände hinterm Forstamt an der Moltkestraße so aus. Foto: Sparkasse

Wesel Wenn Wesel mit einem Veranstaltungsreigen samt verkaufsoffenem Sonntag in den Frühling startet, gehört traditionell die Immobilia der Spakasse dazu. Höhepunkte sind Projekte Am Schwan, an der Moltkestraße und bei der Firma Lase.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fritz Schubert

Mit einigen Neuerungen wartet die Messe Immobilia der Niederrheinsichen Sparkasse Rhein-Lippe am Wochenende auf. Zum einen ist sie der Startschuss für das Neubaugebiet Am Schwan in Lackhausen, zu dem es bereits viele Anfragen gab und das nun erschlossen werden soll. Das Gros der Bauplätze für Einfamilienhäuser vermarktet die Stadt selbst. Für rund 30 Doppelhaushälften ist die Sparkasse mit im Boot. Zielgruppe sind junge Familien. Die Preise für Häuser mit 109 bis 134 Quadratmeter Wohnfläche werden bei 280.000 bis 320.000 Euro liegen. Der Baustart ist für die Sommerferien vorgesehen. Ein neues Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Wesel wird das Gebiet versorgen.

Zweiter Höhepunkt der Schau ist die Präsentation eines neuen Quartiers mitten in der Stadt. Dafür wird das ehemalige Gelände von Reifen Busch an der Moltkestraße hinter dem alten Arbeitsamt (jetzt Forstamt und Sitz von Delta-Port). Hier werden Garagen und eine Tiefgarage mit insgesamt rund 100 Stellflächen abgerissen. Die Sparkasse und die Schott Massivhaus AG planen 36 Eigentumswohnungen und 45 Stellplätze in einer neuen Tiefgarage.

Geplant sind auf dem Areal 36 Eigentumswohnungen mit 45 Tiefgaragenplätzen. Foto: Sparkasse

Info Alles rund um die eigenen vier Wände Wann Samstag, 6., und Sonntag, 7. April, jeweils von 11 bis 17 Uhr in der Niederrheinsichen Sparkasse an der Bismarckstraße und auf dem Berliner-Tor-Platz Was Neubauprojekte, Gebraucht-Immobilien, Gewerbeimmobilien, virtuelle 360-Grad-Rundgänge, Baufinanzierungsberatung, Info-Stand der Kfw-Bank, Versicherungs-Check, Firmen rund um Bauen und Wohnen, Rollende Waldschule, Greifvogel-Vorführungen, Feuerlöschübungen, Grundschulwettbewerb „Mein Traumhaus“, Infos der Polizei („Riegel vor“)

Vorstand Friedrich-Wilhelm Häfemeier und seine Immobilienexperten sehen in dem Projekt ein Angebot für Kunden, denen ihr bisheriges Domizil zu groß geworden ist oder solche, die das Objekt als Möglichkeit zur Kapitalanlage betrachten. Die Einheiten sollen 54 bis 93 Quadratmerer groß werden und 155.600 bis 307.400 Euro kosten, erklärte Sandra Verhufen von der Niederrheinischen Sparkasse. Vorgesehen sind drei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss mit Balkonen beziehungsweise Dachterrassen für alle Wohnungen.

Foto: Fritz Schubert 4 Bilder Schüler basteln Traumhäuser für die Messe Immobilia.

Ebenfalls neu auf der Immobilia ist die Präsenz einer rein auf Gewerbeobjekte spezialisierten Abteilung um Sparkassen-Mann Dirk Weber. Aktuell stehen acht zum Verkauf, fünf weitere sind zu mieten oder pachten. Zu den Partnern zählt die Firma Lase, die an ihrem Sitz an der Rudolf-Diesel-Straße sogenannte Cubes anbieten will (wir berichteten). Dabei handelt es sich um würfelförmige Gebäude, die ganz oder in Teilen – sozusagen vom Schreibtisch an – gemietet werden können. Das Projekt richtet sich unter anderem an Firmengründer, idealerweise mit Affinität zu Lase, dem bekannt innovativen Entwickler unter anderem von Zähl-, Mess- und Wiegesystemen für Logistiker weltweit. Häfemeier hofft auf „eine kleine Silicon Valley“. Mit vier Cubes soll begonnen werden.

Die Gewerbeaussstellung innerhalb der Immobilia wird komplettiert von den Wirtschaftsförderern der Stadt Wesel und der Gemeinde Schermbeck. Mit an Bord sind neben Lase die Hafengesellschaft Delta-Port und die Vierboom Besitz GmbH. diese wird Flächen im Gewerbepark Rhein-Lippe nahe dem ASG-Betriebssitz vorstellen. Außerdem dabei ist Immobilien Sondermann mit Hallen in Hamminkeln-Dingden.