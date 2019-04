Streit um Vorkaufsrecht des Edeka-Markts : Bürgermeister wehrt sich gegen Vorwurf der BfB

Schermbeck Nachdem BfB-Vorsitzender Klaus Roth dem Schermbecker bürgermeister vorgeworfen hatte, in einer Ratssitzung falsche Aussagen getroffen zu haben, meldet sich nun Rexforth zu Wort.

Der Streit zwischen Bürgermeister Mike Rexforth und der BfB um die Grundstücke des ehemaligen Edeka-Markts an der Erler Straße und dem Nebengebäude geht weiter. Im Wesentlichen geht es dabei um die Frage, ob die Gemeinde ein Vorkaufsrecht an den bebauten Grundstücken hat. Der BfB-Vorsitzende Klaus Roth warf Rexforth nun vor, in einer Ratssitzung falsche Aussagen getroffen zu haben. Der Bürgermeister weist diesen Vorwurf zurück.

Zum Schluss seiner Bewertung eines Vorverkaufsrechtes zieht Rexforth das folgende Resümee: „Damit kann und konnte in der Vergangenheit auch kein Vorkaufsrecht ausgeübt werden, da die rechtliche Grundlage dafür nicht bestand. Daher ist meine Aussage im Ausschuss auch richtig.“ Die Anfrage der BfB sei wahrheitsgemäß beantwortet worden. „Zudem befinden wir uns in einem Haushaltssicherungskonzept, das uns einen grundlosen Erwerb in Millionenhöhe (zum Zeitpunkt der Verkäufe) ohnehin nicht erlaubt hätte, zumal dieses Gebäude auch noch sanierungsbedürftig ist und sich hieraus weitere, nicht abschätzbare Kosten und finanzielle Belastungen für die Gemeinde Schermbeck ergeben hätten. Im schlimmsten Fall über die Gesamtdauer der Optionszeit von neun Jahren“, so der Schermbecker Bürgermeister.