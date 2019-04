Große Pläne für Weseler Krankenhaus : Hospital investiert in Steine und Personal

Am Marien-Hospital wird seit Jahren ständig gebaut und renoviert: Auch für die Zukunft hat die Leitung große Pläne. Foto: Sebastian Peters

Wesel Baumaßnahmen, neue Technik und mehr Mitarbeiter: Das Weseler Krankenhaus hat große Pläne für die kommenden Jahre. Die Leitung stellte nun eine Reihe neuer Projekte vor, viele von ihnen sollen schon dieses Jahr kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Viktor Marinov Von Viktor Marinov Autorendetails aufklappen Viktor Marinov (vima) ist Journalistenschüler bei der Rheinischen Post, aktuell im Kulturressort. zum Autorenprofil

Das Marien-Hospital Wesel (MHW) wächst, baut und wird moderner. Die Leitung hat nun eine Reihe von Vorhaben vorgestellt: Schon in diesem Sommer soll die Notaufnahme strikt von dem Bereich für angemeldete Patienten getrennt werden. Das Krankenhaus schafft auch neue Geräte an, etwa für die OP-Säle, und weltweit einzigartige Lichttechnik zur Behandlung älterer Patienten. Auch neues Personal kommt dazu, insbesondere in der Pflege.

Marc Achilles (46) und Prof. Henning Schulze-Bergkamen (47) bilden erst seit einem Monat das neue Ärztliche Direktorium der Klinik, und schon lässt sich mit großer Sicherheit sagen: Sie werden in den kommenden drei Jahren die Hände voll zu tun haben. Achilles ist neben seinem Posten als Chefarzt für Anästhesie neuer Ärztlicher Direktor. Schulze-Bergkamen ist sein Stellvertreter, er bleibt zudem Chefarzt für Innere Medizin II (Magen-Darm-Erkrankungen, Rheumatologie, Diabetes und Krebsmedizin). „Seit ich hier bin, wird ständig gebaut“, sagte Schulze-Bergkamen, der 2014 als Krebs-Experte vom Universitätsklinikum Heidelberg nach Wesel wechselte. Eine Ende des Bauprogramms ist nicht in Sicht.

Info Das Marien-Hospital in Zahlen Foto: rp/Viktor Marinov Verbund Die Gesundheitsholding Pro homine hat neben dem Marien-Hospital weitere Einrichtungen in Wesel, Emmerich und Rees. Insgesamt arbeiten dort 2900 Beschäftigte. Das Weseler Krankenhaus beschäftigt allein rund 1000 Mitarbeiter. Patienten 70.000 Menschen werden jährlich im Weseler Marien-Hospital behandelt, 20.000 von ihnen stationär, der Rest wird ambulant behandelt. Ausstattung 424 Betten und 16 Fachabteilungen hat das Marien-Hospital Wesel.

Denn in den kommenden Jahren geht es mit dem Um- und Anbauen im Innenstadt-Krankenhaus weiter. Erst vergangene Woche ist die Geriatrie vom Gebäude B ins frisch renovierte Gebäude A umgezogen, und schon werden weitere Baustellen vorangetrieben. Der Kreißsaal etwa wird saniert und um einen weiteren Saal ergänzt. 2018 seien die Geburtszahlen wegen der Zusammenlegung mit der Emmericher Geburtshilfe um etwa 30 Prozent auf 1270 gestiegen. Am MHW geht man von einem weiteren, wenn auch schwächeren Wachstum aus, dafür will man die passende Infrastruktur schaffen. Dazu werden auch weitere ältere Stationen des Krankenhauses modernisiert, allen voran die Ambulanz und die Station der urologischen Abteilung.

Eine für Patienten wichtige Neuerung ist die künftige räumliche Trennung von Notaufnahmefällen und geplanten Terminen. Die Zahlen der Patienten in der Notaufnahme sei in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, was zu logistischen Engpässen führe, so die Krankenhaus-Leitung. Mit einer Entzerrung von Notfällen und elektiven, also geplanten Patienten will man Wartezeiten verkürzen, sowie eine schnellere Diagnostik und Behandlung bei akuten Fällen garantieren. Diese Struktur soll im Sommer in Kraft treten.

Der Leitung des Marien-Hospitals schwebt Großes vor – auch bei der Ausstattung. Als weltweit erstes Klinikum wird noch in diesem Frühling das System Vital Sky von Philips eingesetzt, so Marc Achilles. Das Gerät funktioniert wie eine künstliche Sonne und simuliert den natürlichen Wechsel der Lichtverhältnisse. „Wir alle brauchen tagsüber viel Licht, damit wir nachts gut schlafen können“, sagte Achilles. Insbesondere bei älteren Patienten werde dieser Rhythmus oft gestört, was zu Delir- beziehungsweise Verwirrtheitsszuständen und einer höheren Sterblichkeitsrate führe. Eine weitere technische Neuerung betrifft die OP-Säle. Die teilweise 15 Jahre alten Geräte sollen durch moderne Hybrid-OPs ersetzt werden. Diese sollen mit besonders guter Bildqualität die Arbeit der behandelnden Ärzte erleichtern. Zur neuen OP-Ausstattung gehören präzisere Röntgen-Anlagen. Deren Einsatz soll zu einer geringeren Strahlung für Patient und Arzt führen.