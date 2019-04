Bürgerinformation in Hamminkeln : Stromtrasse könnte verschoben werden

An dieser Stelle bei Haffen soll die Erdleitung von Amprion den Rhein queren. In mehreren Varianten ist diese Querung Bestandteil. In Hamminkeln könnte es aber eine Verschiebung Richtung Haldern geben. Foto: Sebastian Peters

Hamminkeln Amprion stellte in Hamminkeln die Trassenkorridore für das Erdkabel vor. Zu den Alternativen gehört auch der Verlauf am Rande des Stadtgebiets.

Wegen der Kollision mit dem neuen Wasserwerk Wittenhorst und zugehörigen Brunnen soll ein Teil der Erdkabeltrasse von Amprion an den Rand des Hamminkelner Stadtgebiets sowie auf Halderner Gebiet (Stadt Rees) verschoben werden. So will das Unternehmen den Konflikt mit dem Wasserschutzgebiet vermeiden. Dies betrifft die sogenannte Vorzugstrasse von Amprion, die möglicherweise am Ende des Verfahrens tatsächlich den Vorzug bekommt. Die Planer haben aber weitere Trassenverläufe von Emden bis zum rechtsrheinischen Einspeisungspunkt Meerbusch-Osterath inklusive möglicher Rheinquerungen bei Rees Xanten/Bislicher Insel, Voerde oder Dinslaken zu untersuchen. Dies sei „Hausaufgabe“ der Bundesnetzagentur, so Amprion-Sprecher Jonas Knoop. Im Zentrum stand bei der Bürgerinformation am Dienstag im Ratssaal eindeutig die Vorzugsvariante.